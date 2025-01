Sport.quotidiano.net - Ternana, contano solo i tre punti: "Al Liberati non si può sbagliare"

di Augusto AusteriTERNIVincere e basta. Il mezzo passo falso di lunedì scorso obbliga le Fere a ritrovare la via della rete e conquistare il massimo risultato contro il Gubbio, senza badare più di tanto ai risultati altrui. "Ho rivisto tre volte la partita con il Pontedera – spiega Ignazio Abate – e vi dico che la squadra ha fatto quello che doveva fare. E’ stata corta, concentrata e ha prodotto 4-5 chiare occasioni con il gioco. E’ mancata un po’ di veemenza in zona gol. Anche contro l’Entella avevamo fatto bene e a Pescara abbiamo avuto diverse palle-gol. E’ un momento non fortunato, ma bisogna continuare su questa strada. Sono molto fiducioso. Vedo i ragazzi super concentrati per una sfida molto complicata. Il Gubbio ha cambiato pelle anche alzando il baricentro, è propositivo, gioca bene anche con il portiere e e ha un attacco di livello.