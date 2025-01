Tarantinitime.it - Simula un furto per vendere illegalmente armi da lui detenute, arrestato

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura tarantina, nei confronti di un 29enne di origine rumene, ritenuto presunto responsabile del reato di cessione senza licenza ede munizioni ad altri soggetti.Le indagini portate avanti dalla Squadra Mobile, sotto il costante coordinamento della Procura di Taranto, hanno preso avvio lo scorso anno a seguito dell’arresto in flagranza effettuato dall’Arma dei Carabinieri di Taranto di un 36enne tarantino trovato in possesso di alcunedenunciate rubate dal giovane rumeno.Nello specifico, i primi del mese di febbraio dello scorso anno, i Falchi della Squadra Mobile avevano effettuato, presso l’abitazione del 29enne, una verifica amministrativa dellelegalmenteinsospettiti dal fatto che un infermiere (professione dell’indagato) avesse seppur legittimamente comprato un considerevole numero dinel giro di qualche mese.