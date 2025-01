Agrigentonotizie.it - Realmonte, oltre mezzo milione di euro per un asilo nido

Il piano terra del plesso scolastico di via Venezia dell’istituto comprensivo Garibaldi disarà riconvertito ine centro servizi di educazione e cura per la prima infanzia.I locali, da decenni in stato di abbandono, accoglieranno due sezioni destinate a 24 bambini.