Ilrestodelcarlino.it - Promozione Il Marina vuole avvicinare la vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

-Fermignanese è la partita più importante in questo fine settimana nel girone A di. La squadra di Profili reduce dai tre punti colti contro il Sant’Orso proverà ad accorciare sul primo posto (in attesa anche del risultato del Vismara impegnato domani in trasferta contro la Pergolese). La Fermignanese è in serie positiva da quattro giornate. Dietro sono annunciate in grande forma Vigor Castelfidardo, Biagio Nazzaro Chiaravalle e in zona playout il Sassoferrato Genga. Tutte e tre reduci da vittorie. Quella più recente l’ha conquistata la Biagio che - a tre giorni di distanza dal blitz vincente nel recupero della 14esima giornata a Pergola grazie a un colpo di testa di Tamburini - sale di nuovo nel Pesarese. Altra trasferta rilevante per la squadra di Fenucci, oggi a Lunano, in cerca del quinto risultato utile di fila.