Sport.quotidiano.net - Priftis: "Basta espulsioni, devo contenermi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ovviamente abbiamo di fronte a noi una partita difficilissima, perché l’Olimpia adesso è nel momento migliore sia in Eurolega che in campionato - queste le prime parole diin vista del match di domani a Milano - come sappiamo hanno una squadra molto esperta, con un roster profondo e sono bravissimi a leggere le difese avversarie e a sfruttare i vantaggi, anzi direi che sono tra i migliori in Europa. Quindi servirà una partita di altissimo livello". Coach, con la trasferta di domani si chiude un girone d’andata che si può definire di alto livello anche se dovesse arrivare una sconfitta. In questi primi mesi qual è stata la cosa più difficile su cui ha dovuto lavorare? "Essere solidi e consistenti, oltre ad avere una fiducia costante in quello che stavamo facendo tramite nel lavoro quotidiano.