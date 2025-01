Lanazione.it - Ponte Buggianese. Attento alla Sestese

Ilcerca un tris di vittorie in campionato, che darebbe ancora più convinzione e fiducia, ad una squadra che forse è riuscita a trovare quella quadra, che fino a qualche settimana fa sembrava irraggiungibile. Non sarà però semplice riuscire a fare risultato sul campo della, neo-promossa attualmente terza nel girone A di Eccellenza e reduce dal successo ottenuto in casa della Real Forte Querceta. Ildi Vettori, che ha battuto il Castelnuovo Garfagnana e la Pro Livorno Sorgenti, e pareggiato contro le altre corazzate di questo campionato, sembra avere tutte le carte in regola per poterci riuscire. "Andiamo a giocare contro una neo-promossa, che è anche una rivelazione di questo campionato – ha dichiarato il dirigente biancorosso Gianni Sensi –. Lo dimostra la posizione di classifica che occupa, ed il cammino che sta facendo in Coppa Italia, dove ha raggiunto la finale.