Espulsi dall' Italia come presunti terroristi nordafricani chiedono due milioni di risarcimento

Una vicenda che mette in discussione i confini tra sicurezza e diritti civili, sollevando domande cruciali sulla libertà di espressione e sulla percezione del rischio. Quattro cittadini nordafricani, con vite apparentemente serene in Umbria, si trovano catapultati in un incubo giudiziario e mediatico, chiedendo ora un risarcimento milionari. Quale sarà il loro destino finale? La storia è ancora tutta da scrivere.

Due milioni di euro di risarcimento, una storia paradossale e un finale ancora tutto da scrivere. Protagonisti quattro cittadini nordafricani che vivevano in Umbria: carta di soggiorno, lavoro a tempo indeterminato e famiglie con bambini. Un quadretto quasi perfetto. Se non fosse per alcuni post che i quattro pubblicano sui social. Attirano l'attenzione delle forze dell'ordine: il sospetto è che sia in corso un processo di radicalizzazione. I quattro vengono indagati per istigazione a delinquere e terrorismo. L'espulsione dall'Italia è il passo successivo. Ma l'accusa cade. I quattro si trovano ancora in Africa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Espulsi dall'Italia come presunti terroristi, nordafricani chiedono due milioni di risarcimento

