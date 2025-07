Burattini e marionette tornano a Bergamo con il festival Fili d’Arte

Preparati a lasciarti incantare: Burattini e marionette tornano a Bergamo con il festival Fili d’Arte. Dal 3 al 6 luglio, la città si trasforma in un palcoscenico di magia, con spettacoli e mostre dedicate al teatro di figura, curati dalla Fondazione Ravasio Museo del Burattino. Un’occasione unica per riscoprire questa affascinante forma d’arte e lasciarsi coinvolgere da un mondo di fantasia e creatività. Non perdere questa straordinaria rassegna!

LA RASSEGNA. Dal 3 al 6 luglio, spettacoli e mostre dedicati al teatro di figura a cura della Fondazione Ravasio Museo del Burattino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Burattini e marionette tornano a Bergamo con il festival «Fili d’Arte»

