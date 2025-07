Renard ridimensiona il ruolo di Inzaghi nel successo dell’Al-Hilal | Jorge Jesus aveva gettato le basi

Hervé Renard, protagonista e outsider nel mondo del calcio, si distingue per il suo ruolo di guida dietro le vittorie sorprendenti dell’Al-Hilal, ma secondo Le Parisien, cerca di ridimensionare le responsabilità di Inzaghi, sottolineando come Jorge Jesus abbia gettato le basi di questo successo. Dopo aver sfiorato la gloria con la sua vittoria storica contro l’Argentina, Renard rimane testimone e ammiratore di imprese che rinnovano la magia del calcio. La sua esperienza promette di portare nuova linfa al suo percorso di leadership.

Secondo Le Parisien, Hervé Renard, commissario tecnico dell’Arabia Saudita (l’unico ad aver vinto partite, tra cui la storica vittoria contro l’Argentina nel 2022) ha seguito con grande interesse e ammirazione l’incredibile impresa dell’Al-Hilal, capace di battere il Manchester City (3-4 dopo i tempi supplementari) negli ottavi di finale della Coppa del Mondo per club. Tornato dagli Stati Uniti dopo la Gold Cup, il ct, in carica dal 2024 per il secondo mandato, è testimone diretto della crescita sorprendente e sempre più concreta del calcio saudita sulla scena internazionale. Leggi anche: Il calcio non è solo Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Renard ridimensiona il ruolo di Inzaghi nel successo dell’Al-Hilal: «Jorge Jesus aveva gettato le basi»

