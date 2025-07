Meloni in Vaticano | colloquio con Papa Leone XIV e Parolin su guerre e fine vita

Domani alle 11.30, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà papa Leone XIV in Vaticano, segnando il loro primo incontro ufficiale. Dopo aver condiviso un cordiale scambio telefonico lo scorso maggio, i due discutono ora di temi cruciali come le guerre e il fine vita, con l’auspicio di promuovere dialogo e pace. Una possibilità che potrebbe aprire nuove strade per l’Italia e il mondo intero.

Domani alle 11.30 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Vaticano, ricevuta da papa Leone XIV. Si tratta della prima udienza ufficiale del pontefice con la premier: i due si erano visti in occasione della cerimonia di insediamento del Pontefice e poi si erano sentiti al telefono lo scorso 20 maggio. In quell'occasione papa Prevost aveva ribadito la disponibilità a ospitare colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Una possibilità che poi non si è concretizzata. Meloni aveva "espresso profonda gratitudine per l'apertura del Santo padre e per il suo incessante impegno a favore della pace".

