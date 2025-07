Conceicao torna titolare? Ufficiale la scelta di Tudor per Real Madrid Juve | ecco la decisione sull’impiego dell’esterno portoghese

Il grande momento è arrivato: Tudor ha ufficialmente deciso la formazione per la sfida tra Real Madrid e Juventus, confermando Conceicao come titolare. L’esterno portoghese, ancora in recupero, sarà impiegato contro i Blancos in un match decisivo agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La sua presenza potrebbe fare la differenza, portando entusiasmo e imprevedibilità alla squadra bianconera. Ecco tutti i dettagli sulla strategia di Tudor per questa sfida cruciale.

Conceicao titolare? La scelta di Tudor per Real Madrid Juve è ufficiale: ecco la decisione sull’esterno, acciaccato e risparmiato contro il City. Sono ufficiali le scelte di Real Madrid Juve, il match in gara secca valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Tudor ha sciolto tutti i dubbi di formazione, compreso quello riguardante Francisco Conceicao. L’esterno portoghese, dopo aver saltato Juve-Manchester City, torna titolare nel consueto 3-4-2-1 del tecnico. Francisco Conceicao, esterno offensivo portoghese classe 2002, è stato uno dei protagonisti della stagione 20242025 della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao torna titolare? Ufficiale la scelta di Tudor per Real Madrid Juve: ecco la decisione sull’impiego dell’esterno portoghese

