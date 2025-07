Canottaggio l’Italia prosegue la preparazione verso i Mondiali di Shanghai

L’Italia del canottaggio si prepara con determinazione ai Mondiali di Shanghai, saltando l’ultima tappa della Coppa del Mondo per concentrarsi sulla grande sfida in Cina. Dopo un anno intenso e ricco di impegni, gli atleti azzurri sono pronti a mettere in mostra tutta la loro grinta e talento, scaldandosi per il confronto più importante della stagione post olimpica. La sfida è alle porte, ed è il momento di tifare e sostenere i nostri campioni verso il successo internazionale.

L’ Italia del canottaggio ha praticamente saltato la seconda ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo, partecipando a Lucerna con un solo equipaggio, per concentrarsi sui Mondiali, in programma dal 21 al 28 settembre a Shanghai, in Cina. La rassegna iridata sarà la manifestazione principale di questa stagione post olimpica, nonché la terza occasione in cui gli equipaggi azzurri potranno confrontarsi a livello internazionale con le imbarcazioni degli altri Paesi dopo gli Europei e la prima tappa di Coppa del Mondo, andata in scena a Varese. Nella prima uscita stagionale l’Italia ha chiuso con 5 medaglie agli Europei senior: a Plovdiv, in Bulgaria, sono arrivati gli argenti dei due senza senior, maschile e femminile, ed i bronzi degli otto, sia tra gli uomini che tra le donne, e del singolo PR1 maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, l’Italia prosegue la preparazione verso i Mondiali di Shanghai

In questa notizia si parla di: canottaggio - italia - mondiali - shanghai

Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv - L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio.

Federazione Italiana Canottaggio Vai su Facebook

Canottaggio, Coppa del Mondo a Varese: due ori per gli azzurri, funziona l’Italia di Colamonici; Italia del canottaggio trionfa a Varese: otto medaglie in Coppa del Mondo; Luca Rambaldi sfiora il podio agli Europei di canottaggio a Plovdiv.

Canottaggio, l'Italia conquista quattro pass olimpici ai Mondiali di Belgrado - Il Messaggero - Giornate cruciali per il canottaggio azzurro ai Mondiali Assoluti e Pararowing di Belgrado. Come scrive ilmessaggero.it

Canottaggio, cinque medaglie d'oro per l'Italia ai Mondiali - Cominciano alla grande per l'Italia le finali dei Mondiali di canottaggio a Racice, nella Repubblica Ceca. Si legge su repubblica.it