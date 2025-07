Wimbledon debutto super per Flavio Cobolli | vittoria netta in tre set su Zhukayev

Wimbledon 2025 si apre con un risultato entusiasmante per Flavio Cobolli, che debutta con una vittoria convincente. Sul Court 16, il giovane tennista italiano ha dominatoZhukayev, imponendosi con un netto 6-3, 7-6(7), 6-1. La sua prestazione ha mostrato talento e determinazione, segnando un promettente inizio nel prestigioso torneo londinese. Ora, con questa vittoria, Cobolli si proietta con fiducia verso i prossimi incontri, pronto a lasciare il segno in questo storico appuntamento.

Flavio Cobolli ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso a Wimbledon 2025, imponendosi con un netto 6-3, 7-6(7), 6-1 su Beibit Zhukayev nel primo turno del tabellone maschile. Giocata sul Court 16, la partita ha visto Cobolli prendere il comando sin dal primo set, conquistato con autorevolezza. Nel secondo parziale il kazako, fresco di qualificazione e alla prima esperienza nel main draw di.

