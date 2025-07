Inchiesta corruzione in Sicilia il presidente dell’Ars | Non mi dimetto l’indagine non è conclusa

Nel cuore della Sicilia, un caso di corruzione scuote le fondamenta della politica locale. Il presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno, rimane deciso a restare al suo posto, nonostante le indagini ancora in corso e l’avviso di garanzia ricevuto a gennaio. Una scelta che alimenta il dibattito pubblico e pone questioni cruciali sulla trasparenza e la responsabilità in politica. La vicenda promette ancora sviluppi sorprendenti, tenendo tutti con il fiato sospeso.

Lontano dai riflettori nazionali, l’inchiesta per corruzione e peculato che ha coinvolto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, è ad un primo punto di svolta. Oggi, 1 luglio, si è tenuto il dibattito del parlamento siciliano e Galvagno, eletto con Fratelli d’Italia, ha ribadito di non volersi dimettere, sebbene nei giorni scorsi sia emerso che sul suo tavolo, ormai da gennaio, c’è un avviso di garanzia per corruzione e peculato. Le parole di Galvagno. «C’è chi mi chiede di fare un passo indietro e chi di fare due passi in avanti. Se domani decidessi di dare seguito alla richiesta di dimissioni finirei per affermare un principio discutibile: quello che un messaggio attraverso canali digitali possa avere più peso della nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: inchiesta - corruzione - presidente - sicilia

Prato, inchiesta corruzione: i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni - Una vasta inchiesta sulla corruzione scuote il cuore di Prato, rivelando nomi eccellenti e figure di spicco coinvolte nelle carte e intercettazioni.

L’assessore regionale allo Sport della Sicilia, Elvira Amata, è tra gli indagati per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge anche il presidente dell’Ars Galvagno #ElviraAmata #RegioneSiciliana #Corruzione #ProcuraDiPal Vai su Facebook

Inchiesta per corruzione, Galvagno riferisce all’Ars – DIRETTA http://dlvr.it/TLfrx1 #Palermo #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Inchiesta corruzione in Sicilia, il presidente dell'Ars: «Non mi dimetto, l'indagine non è conclusa; Affari, fondi pubblici, indagini e battesimi: Fratelli d’Italia in Sicilia va in frantumi; Inchiesta per corruzione in Sicilia, indagata anche l’assessora regionale al Turismo di FdI Elvira Amata.

Sicilia. Inchiesta per corruzione e peculato all’Ars, il presidente Galvagno: «Non mi dimetto, indagine non conclusa» - L‘indagine per corruzione portata avanti dalla Procura di Palermo e che riguarda il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno sta descrivendo una serie di episodi che coinvolgono, oltre a lui, ... Segnala libertasicilia.it

Galvagno all’Ars, Cracolici: “Inchiesta mostra contesto di degrado”, De Luca. “Istituzioni malmenate” - Istituzioni malmenate per i 5 stelle, e contesto di degrado per il presidente dell’Antimafia regionale. blogsicilia.it scrive