Stellantis | immatricolazioni a giugno -32,9%

Le immatricolazioni di Stellantis a giugno evidenziano un calo significativo, segnando una diminuzione del 32,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con 32.437 unità vendute e una quota di mercato in riduzione, il gruppo affronta sfide importanti nel secondo trimestre. Tuttavia, nel primo semestre, l'azienda mantiene una posizione solida con una quota del 29,3%, anche se in lieve calo. Tra i trend emergenti e le strategie future, ci sono molti aspetti da considerare per capire il panorama automobilistico.

Immatricolazioni in forte calo per Stellantis a giugno. In base a dati Dataforce elaborati dal gruppo, le vendite sono diminuite del 32,9% a 32.437 unità , pari a una quota di mercato del 24,5% (-5,6 pp). Nel primo semestre invece la flessione è dell’11,7% a 250.524 unità , con una quota del 29,3% (-2,6 pp). Fra i. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Stellantis: Filosa scelto all'unanimità , operativo dal 23 giugno - Stellantis ha annunciato la nomina di Antonio Filosa come nuovo Chief Executive Officer, scelta approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

L'AUTO PROVA A RIPARTIRE, L'ELETTRICO BATTE UN COLPO (Libero, Chiara Pisani, 26 giugno 2025) Il mercato automobilistico europeo cerca di rialzarsi, ma la ripresa è fragile. A maggio, l'Acea registra un +1,9% di immatricolazioni (1,11

STELLANTIS IN CRISI: UN MERCATO CHE NON SORRIDE Negli ultimi dati pubblicati da ACEA, il gruppo Stellantis mostra una realtà preoccupante: a maggio 2025, le immatricolazioni in Europa hanno subito un calo del 3% rispetto allo stesso mese dell'ann

