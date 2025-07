Future Hits Live 2025 i primi ospiti dell’Arena di Verona da Alfa a LDA e Naska

Preparati a vivere un’estate indimenticabile, perché il Future Hits Live 2025 di Radio Zeta sta tornando con una line-up da urlo! Dopo il successo di Roma, l’evento più atteso della Generazione Zeta conquista nuovamente l’Arena di Verona, promettendo spettacoli stellari e ospiti top da Alfa a LDA e Naska. Resta sintonizzato: la musica del futuro si scrive proprio qui, e tu non vorrai perderlo!

Annunciati i primi nomi del cast del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta previsto a settembre all’Arena di Verona. Dopo il successo della prima data della quarta edizione del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma il 1 giugno scorso, il Festival della Generazione Zeta ritorna il 2 settembre nell’incantevole Arena di Verona, l’iconico teatro all’aperto che ha ospitato i più grandi nomi della musica italiana, dando il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario. I primi nomi annunciati che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena: Alfa, Anna, Fulminacci, Lda, Les Votives, Naska, Nerissima Serpe, Papa V, Rrari Dal Tacco, Sayf, Settembre, Tredici Pietro, Trigno e tanti altri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Future Hits Live 2025, i primi ospiti dell’Arena di Verona, da Alfa a LDA e Naska

In questa notizia si parla di: future - hits - primi - arena

Il Power Hits Estate 2025 è sold out, in vendita i biglietti per il Future Hits Live - Il Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 è già sold out, ma non è ancora finita! I biglietti per il Future Hits Live, che si terrà il giorno successivo all'Arena di Verona, sono ora disponibili.

Future Hits Live di Radio Zeta: annunciati i primi artisti che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena di Verona #radiozetaFHL25 Vai su X

Quali artisti vorreste vedere sul palco del festival della generazione zeta? Fino al 31 luglio potete esprimere le vostre preferenze! https://rtl.pulse.ly/xsfrvwpnzk Ma non finisce qui, potreste anche aggiudicarvi due biglietti per il Radio Zeta Future Hits Liv Vai su Facebook

Future Hits Live di Radio Zeta: annunciati i primi artisti che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena di Verona; Radio Zeta Future Hits Live 2024, il concerto all'Arena di Verona è un viaggio nel futuro; L'Arena fa il pieno di ascolti in tv per tre serate di fila. E non è ancora finita.

RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE annunciati i primi artisti che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena di Verona - I primi nomi annunciati che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena: ALFA, ANNA, FULMINACCI, LDA, LES VOTIVES, NASKA, NERISSIMA SERPE, PAPA V, RRARI DAL TACCO, SAYF, SETTEMBRE, TREDICI PIETRO, ... newsic.it scrive

Future Hits Live di Radio Zeta: annunciati i primi artisti che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena di Verona - A partire da oggi gli ascoltatori di Radio Zeta potranno esprimere la loro preferenza per quale artista vorrebbero vedere sul palco dell'Arena di Verona e aggiudicarsi i biglietti per lo show ... Come scrive rtl.it