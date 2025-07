Debbie Harry compie 80 chi è l’icona di stile di musica e cinema

Debbie Harry, icona senza tempo di musica e cinema, festeggia 80 anni con il suo stile inconfondibile che ha segnato un’epoca. La sua presenza magnetica, unita a un’estetica punk-glam, ha rivoluzionato fashion e musica, ispirando generazioni di artisti. La sua storia è un vero e proprio ritratto di innovazione e coraggio, dimostrando che la vera icona non si spegne mai: continua a splendere e ad influenzare il mondo.

Debbie Harry, uno dei volti più iconici della scena musicale e culturale degli anni ’70 e ’80, ha compiuto 80 anni. Bionda platino, sguardo tagliente, presenza magnetica, ha saputo unire talento musicale, carisma e un’estetica punk-glam che ha influenzato generazioni di artisti e fashion designer. La sua storia personale e artistica è il ritratto vivo di una donna che ha attraversato la musica rock, la disco, la new wave e l’elettronica senza mai perdere la propria identità. Nata il 1° luglio 1945 a Miami, Debbie viene adottata da una coppia del New Jersey e cresce a Hawthorne, prima di trasferirsi a New York negli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Cultweb.it