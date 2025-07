Il ponte sullo Stretto tra le possibili opere di difesa Ue La commissione | Spetta a Roma decidere se è civile o militare

Il ponte sullo Stretto rappresenta un nodo cruciale tra le possibili opere di difesa e infrastrutture europee, con la decisione tra uso civile o militare affidata a Roma. Intanto, l’UE accelera sulla mobilità militare, un piano strategico per modernizzare le reti di trasporto degli Stati membri, garantendo rapidità e efficienza in situazioni di emergenza. La riunione straordinaria della commissione Ten-T promette di definire nuovi orizzonti per un continente più unito e pronto.

L'Unione Europea inizia ad accelerare la pratica sulla mobilità militare, ovvero il piano per ammodernare le infrastrutture degli Stati membri in modo da poter trasportare truppe e mezzi dove e quando ce ne fosse bisogno (si spera mai, ovviamente). Alla riunione straordinaria della commissione Ten-T - a cui partecipano gli Stati membri e i commissari Apostolos Tzitzikostas (Trasporti) e Andrius.

