Real Madrid Juve Gatti parte dalla panchina! Tudor ha scelto il sostituto | ecco chi giocherà in difesa

Stasera al Mondiale per Club, il grande duello tra Real Madrid e Juventus si arricchisce di una novità tattica: Gatti partirà dalla panchina, sostituito dall’esperienza di Rugani. Una scelta strategica di Tudor, che punta a garantire solidità difensiva e continuità all’assetto bianconero. La partita si presenta come un banco di prova importante, e ogni decisione potrebbe fare la differenza nel cammino europeo dei campioni d’Italia.

Real Madrid Juve, Gatti parte dalla panchina! Tudor ha scelto il sostituto: tutti i dettagli sulle formazioni del match. Nella sfida Real Madrid Juve di stasera al Mondiale per Club, Daniele Rugani avrà l'opportunità di partire titolare al posto di Federico Gatti, che non è al meglio dopo l'attacco febbrile dello scorso giorno. Una scelta importante per Igor Tudor, che si affida all'esperienza di Rugani per contenere l'attacco stellare dei Blancos. La Juve si prepara ad affrontare una delle squadre più forti al mondo, con Vinicius Junior, Mbappé e Federico Valverde pronti a scatenarsi. La difesa bianconera, che vedrà Rugani al centro, affiancato da Lloyd Kelly e Pierre Kalulu, dovrà essere solida per fermare l'offensiva del Real Madrid.

Domani sera #Juve in campo a Miami contro il #RealMadrid ? Tudor è pronto a cambiare almeno 5/11 della formazione che ha perso col City: Yildiz, Thuram, Kolo Muani e Cambiaso saranno titolari, il tecnico conta di recuperare anche Gatti

