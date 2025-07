Macron torna a parlare con Putin la telefonata di 2 ore su Iran e Ucraina Le accuse dal Cremlino e l’appello da Parigi per la tregua

Dopo tre anni di silenzio, Macron e Putin tornano a confrontarsi in una telefonata di due ore, focalizzata su Iran, Ucraina e Medio Oriente. Un dialogo definito dal Cremlino "significativo", che potrebbe segnare un nuovo passo verso la tregua. Le tensioni tra Parigi e Mosca si intensificano, mentre le accuse e gli appelli per la pace si intrecciano in un contesto globale complesso. Riusciranno queste parole a cambiare il corso degli eventi?

È durata circa due ore la telefonata tra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello francese, Emmanuel Macron. Una conversazione che non avveniva da circa tre anni e giudicata dal Cremlino «significativa», concentrata principalmente sulla situazione in Medio Oriente, sul programma nucleare in Iran e sull’invasione russa in Ucraina. Appena due giorni fa, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, aveva detto su Merz e Macron che «questi personaggi hanno definitivamente perso il senno e stanno cercando apertamente di tornare ai tempi in cui Francia e Germania volevano conquistare l’intera Europa, in primi luogo l’impero zarista e l’Unione sovietica». 🔗 Leggi su Open.online

