Real Madrid Juve | chi vince il ballottaggio tra Alberto Costa e McKennie per il ruolo di cursore di fascia destra? Tudor ha fatto la sua scelta

Il grande incontro tra Real Madrid e Juventus si avvicina, e l’attenzione si concentra sulla sfida tra Alberto Costa e McKennie per il ruolo di cursore di fascia destra. Igor Tudor ha finalmente sciolto il dubbio, optando per il talento portoghese che si prepara a fare la differenza in campo. Ma chi avrà la meglio nel duello decisivo? La risposta si svelerà solo sul terreno di gioco.

Real Madrid Juve: Igor Tudor ha sciolto quel ballottaggio tra Alberto Costa e McKennie! Tudor ha fatto la sua scelta. In vista di Real Madrid Juve, Igor Tudor ha preso la decisione di schierare Alberto Costa sulla fascia destra di centrocampo: il lusitano ha vinto il ballottaggio con Weston McKennie, che partirà dalla panchina. La scelta di Tudor evidenzia la fiducia riposta nel giovane portoghese, che è un terzino adattato a centrocampista, e avrà il compito di offrire sostegno sia in fase difensiva che offensiva, con il Real Madrid pronto a lanciarsi in attacco. Il motivo della scelta: Costa più adatto alla sfida.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

