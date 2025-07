WWE | Rusev vs Tony Khan lo scontro creativo dietro la fine dell’avventura alla AEW

Il ritorno di Rusev, alias Miro in AEW, ha acceso il dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori. Tuttavia, dietro la scena si cela un conflitto creativo con Tony Khan, presidente della promotion, che avrebbe contribuito alla fine della sua avventura americana. Secondo Dave Meltzer, le tensioni tra i due sono state decisive per la decisione di separarsi, dimostrando come lo scontro tra visioni creative possa influenzare il destino dei lottatori.

Il ritorno di Rusev in WWE la notte dopo WrestleMania 41 ha fatto molto parlare i fan, ma, secondo Dave Meltzer, la sua uscita dalla AEW era già scritta da tempo. Durante Wrestling Observer Radio, Meltzer ha rivelato che dietro le quinte Rusev, noto come Miro in AEW, aveva avuto forti contrasti con il presidente Tony Khan riguardo alla direzione creativa. Le tensioni sarebbero iniziate dopo il suo rientro dall’infortunio nel 2021, peggiorando col tempo a causa delle continue divergenze su come utilizzarlo nello show: “Quando ha iniziato a fare sul serio, ha disputato ottimi match e le cose stavano andando bene, poi si è infortunato, e da lì lui e Tony non riuscivano più ad andare d’accordo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rusev vs Tony Khan, lo scontro creativo dietro la fine dell’avventura alla AEW

In questa notizia si parla di: rusev - tony - khan - scontro

WWE: Rusev vs Tony Khan, lo scontro creativo dietro la fine dell’avventura alla AEW.

Scontro fuori da una discoteca in Costa Smeralda: Tony Effe indagato per rissa con due amici - Il trapper romano Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, è indagato con l’accusa di rissa aggravata per lo scontro di fronte a una discoteca della Costa Smeralda che sarebbe avvenuto nell ... Da rainews.it

Tony Effe e Fedez, è scontro totale: "La Chiara dice che mi adora" "Non svegliare il..." - Il Tempo - Chiara Ferragni, cagnolini dipinti per strada, stories minacciose, il soccorso di rapper alleati: lo scontro è frontale e promette nuove e clamorose novità. Riporta iltempo.it