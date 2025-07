Bernardeschi al Bologna | perché il ritorno in Serie A favorisce gli azzurri

Il ritorno di Bernardeschi al Bologna segna un momento cruciale nel calciomercato italiano, alimentando le speranze degli azzurri e promettendo di sbloccare trattative importanti come quella del Napoli. Con il mercato estivo in piena effervescenza, ogni mossa può fare la differenza nella lotta per i grandi obiettivi. La sessione si infiamma, e il futuro delle squadre italiane si disegna sempre più avvincente, pronti a scoprire gli sviluppi finali.

L'ex Juve è pronto a tornare in Italia e il suo approdo potrebbe sbloccare finalmente una trattativa del Napoli Giornate sempre più vive e calde in questa sessione estiva di calciomercato. Il Napoli è pronto a definire tante trattative di mercato, dopo gli acquisti sicuri di De Bruyne e Marianucci. Il prossimo step è legato agli ultimi dettagli dell'affare di Noa Lang dal Psv, mentre è ancora tutto incerto per Lorenzo Lucca: l'Udinese è intenzionata ad incassare 40 milioni per il suo gigante italiano. E sullo sfondo ora c'è l'inserimento di Moise Kean, entrato nei radar del ds Manna. Ma nelle ultime ore, la trattativa importante è quella del ritorno di Federico Bernardeschi in Serie A, che potrebbe segnare una svolta per un affare azzurro.

Calciomercato Bologna, trattativa avanzata per Bernardeschi. Fumata bianca vicina? Le ultime - Il calciomercato Bologna si infiamma con una trattativa ormai ai dettagli finali: Federico Bernardeschi, pronto a sbarcare in rossoblù a parametro zero.

Federico Bernardeschi si prepara al ritorno in Serie A e nelle nostre rose Stando a quanto anticipato da Fabrizio Romano, quello di Federico #Bernardeschi è uno dei principali nomi per il mercato del #Bologna Vai su X

il Bologna è in trattativa avanzata per l'ingaggio a parametro zero di Bernardeschi. Che grande ritorno in Serie A sarebbe... Vai su Facebook

Bernardeschi lascia Toronto e si avvicina al Bologna, anche Insigne saluta il Canada e vuole la Serie A - Bernardeschi e Insigne dicono addio al Toronto: l'ex Juventus è vicino al Bologna, il 34enne napoletano vuole tornare in Serie A ... Secondo sport.virgilio.it

Bernardeschi-Toronto, è addio: trattativa avanzata con il Bologna - L'altro italiano che era rimasto nella rosa del club canadese ha deciso di interrompere il rapporto con la società con ... Segnala calciomercato.com