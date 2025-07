È stato il miglior dribblatore del campionato | Carlos Cuesta se lo porta a Parma

200 stati il miglior dribblatore del campionato e ora Carlos Cuesta lo porta a Parma, aprendo un nuovo entusiasmante capitolo. La squadra emiliana sta valutando seriamente di affidargli le chiavi del reparto offensivo, convinta delle sue capacità . Siete pronti a scoprire come questa mossa potrà rivoluzionare la squadra e riscrivere le sorti della stagione? Le carriere, si sa, spesso seguono percorsi imprevedibili, e questa potrebbe essere una svolta decisiva...

Il Parma sta pensando di affidare il miglior dribblatore del campionato a Carlos Cuesta: siete curiosi di sapere cosa può accadere? È stato il miglior dribblatore del campionato: il Parma lo riporta in Serie A (conferenza stampa AC Parma) – serieanews.com A volte le carriere prendono percorsi strani. Alcune stagioni ti danno tutto facendo il minimo, altre non ti restituiscono niente anche se hai dato tanto. E nel mezzo ci sono quelle in cui fai il massimo, ma ti tocca raccogliere le briciole. Il Venezia quest’anno è stato esattamente questo: una squadra che ha giocato bene quasi sempre, ma che alla fine si è ritrovata retrocessa. 🔗 Leggi su Serieanews.com