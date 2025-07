Eyes of Wakanda | il teaser trailer ci riporta indietro alle atmosfere di Black Panther

Il nuovo teaser di "Eyes of Wakanda" ci trasporta nelle emozionanti atmosfere di Black Panther, riaccendendo l’attenzione sui mondi vibranti di Wakanda. Dopo alcune critiche sul marketing, i Marvel Studios sembrano aver deciso di rinnovare strategia e tempistiche. È appena stata rilasciata un’anticipazione che promette grandi sorprese, dimostrando che questa volta sono pronti a sorprendere il pubblico e a consolidare il loro successo.

I Marvel Studios sono stati spesso criticati per quello che è sembrato un approccio poco attento al marketing delle loro offerte streaming. Il primo trailer di Ironheart, ad esempio, è stato pubblicato solo il 14 maggio, poco più di un mese prima della première della serie su Disney+. Potrebbe essere stata una lezione imparata, visto che è appena stata pubblicata un’anteprima ufficiale di 30 secondi di Eyes of Wakanda. Rivela finalmente scene tratte dallo spin-off di Black Panther della Marvel Animation, e tutto ciò che vediamo sembra a dir poco incredibile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

