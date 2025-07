Telefonate indesiderate dai call center | dal 19 agosto cambia tutto

Dal 19 agosto, cambia tutto nel mondo delle telefonate indesiderate. Agcom si schiera in prima linea contro il telemarketing scorretto, puntando a fermare definitivamente le chiamate moleste. Ma sarà davvero la svolta che aspettavamo? Due date chiave ci aiuteranno a scoprire se questa nuova stretta porterà risultati concreti o resterà solo un’altra promessa non mantenuta. Resta con noi, perché il futuro del nostro telefonino potrebbe cambiare radicalmente.

Agcom contro le telefonate indesiderate dei call center e l’odioso fenomeno del telemarketing scorretto. Sarà la volta buona per bloccare queste attività che in teoria avrebbero dovuto essere fortemente limitate con l’iscrizione al registro delle opposizioni? Ci sono due date importanti da segnare sull’agenda per capire se effettivamente il giro di vite annunciato sarà efficace. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

