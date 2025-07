Il Senato approva il mega-disegno di legge di Trump

Il Senato statunitense dà il via libera al controverso disegno di legge di Donald Trump, segnando un momento decisivo nella sua agenda politica. Dopo intense trattative e un voto finale di 50-50, con il voto decisivo del vicepresidente J.D. Vance, il pacchetto apre nuove sfide e opportunità per il futuro degli Stati Uniti. La decisione ora passa alla Camera, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

I repubblicani al Senato hanno approvato di misura il disegno di legge del presidente Donald Trump dopo una serrata lotta per ottenere la vittoria sui principali oppositori. Il voto è stato 50-50, e il vicepresidente J.D. Vance ha espresso il voto decisivo. Dopo oltre 24 ore di scrupolose trattative per apportare modifiche all'ampio pacchetto di politica interna del presidente Donald Trump, i repubblicani del Senato hanno approvato di misura il disegno di legge, con il voto decisivo del vicepresidente JD Vance. L'ondata di entusiasmo del Partito Repubblicano al Senato è arrivata dopo ben 24 ore di intense negoziazioni tra il leader della maggioranza al Senato John Thune, Vance e i sostenitori del Partito Repubblicano, tra cui la senatrice dell'Alaska Lisa Murkowski.

