CCNL scuola | il 15 luglio nuovo incontro per il rinnovo 2022 24 in discussione gli aumenti

Il rinnovo del CCNL scuola 2022/24 si avvicina a un momento cruciale: il prossimo 15 luglio, sindacati e ARAN si incontreranno nuovamente per definire gli aumenti salariali e migliorare le condizioni di lavoro di docenti e personale ATA. Questa trattativa rappresenta un passo fondamentale per riconoscere l’impegno del comparto e garantire un futuro più stabile e soddisfacente per tutti gli operatori scolastici. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa importante negoziazione.

Prosegue la trattativa per il rinnovo del CCNL scuola 202224. Fissato per il prossimo 15 luglio un nuovo incontro tra sindacati e ARAN, con l'obiettivo di definire gli aumenti in busta paga per docenti e personale ATA e migliorare le condizioni di lavoro nel comparto. I temi sul tavolo della trattativa Il confronto tra le

