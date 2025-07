Mosca ammassa soldati a Sumy l’esperto | Si va verso l’offensiva d’estate L’economia russa può reggere ancora

Sumy, con le sue strade ormai teatro di tensione crescente, si avvicina alla soglia di un conflitto decisivo. Le truppe russe, ammassate alle porte, rappresentano un'ombra minacciosa sul futuro di questa città strategica, simbolo di una guerra che potrebbe infiammare ulteriormente l’estate. La domanda che tutti si pongono è: quanto ancora potrà resistere l’economia russa sotto questa pressione militare? La risposta si avrà solo con il proseguire degli eventi.

Sumy vede le truppe russe alle porte. La cittĂ capoluogo dell’omonimo oblast’ sembra essere diventata l’ultimo obiettivo militare di Vladimir Putin in Ucraina. Il trofeo da esporre (e da far pesare) quando deciderĂ di sedersi al tavolo delle trattative per spartirsi i territori conquistati dall’invasione del 24 febbraio 2022. Circa 50mila uomini pronti ad attaccare, il triplo di quelli a disposizione di Kiev nella stessa area, secondo Claudio Bertolotti, analista e direttore di di START InSight, sono il preludio a una nuova offensiva d’estate da parte dell’esercito di Mosca. Direttore Bertolotti, ci sono 50mila soldati russi ammassati a Sumy, il triplo di quelli fedeli a Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mosca ammassa soldati a Sumy, l’esperto: “Si va verso l’offensiva d’estate. L’economia russa può reggere ancora”

In questa notizia si parla di: sumy - mosca - ammassa - soldati

Trump: «Putin è stanco della guerra, non sta facendo bella figura. Senza accordo, sanzioni a Mosca». Drone su bus a Sumy: 9 morti - L'escalation del conflitto tra Ucraina e Russia sta mettendo a dura prova le relazioni internazionali, mentre Trump e Putin sembrano sempre più stanchi della guerra.

Ucraina, fronte di sangue: ora Mosca ammassa 50mila soldati a Sumy Vai su X

La #Russia torna a evocare un terzo round di negoziati sull'#Ucraina, anche se non ci sono ancora date. Ma ammassa truppe al confine con la regione di... Vai su Facebook

Ucraina, fronte di sangue: ora Mosca ammassa 50mila soldati a Sumy; Ucraina, Russia prepara spallata. Il piano di Putin per Sumy; Mosca ammassa truppe alle porte di Sumy. Kiev: “Non sfonderanno”.

Mosca ammassa truppe alle porte di Sumy. Kiev: “Non sfonderanno” - In cinquantamila premono ad appena 19 chilometri dalla città. repubblica.it scrive

Ucraina, fronte di sangue: ora Mosca ammassa 50mila soldati a Sumy - Zelensky: «Sono in difficoltà, l’offensiva di Putin non sta decollando». Come scrive editorialedomani.it