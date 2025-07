Arsenal Open Talks per Eberechi Eze come Tottenham Cool Interest

L'Arsenal si fa avanti per Eberechi Eze del Crystal Palace, avviando colloqui concreti durante il weekend. La squadra londinese mostra un interesse deciso nel rinforzare l’attacco e cerca di convincere il talento emergente a trasferirsi ad Emirates. Con il Tottenham che resta in secondo piano, i Gunners puntano a chiudere questa operazione nel modo migliore. La trattativa è ancora aperta, ma le prospettive sono promettenti: la corsa al talento inglese sta entrando nel vivo.

Sito inglese: La bandiera d’angolo mostra il logo dell’Arsenal durante una partita della UEFA Champions League. (Foto di Mike HewittGetty Images) L’Arsenal è interessato a firmare l’attaccante del Crystal Palace Eberechi Eze durante la finestra di trasferimento estivo e hanno aperto i colloqui per firmarlo. Secondo un rapporto di Fichajes, l’Arsenal ha aperto colloqui con i rappresentanti del giocatore durante il fine settimana e sperano di accelerare il passaggio per fare l’accordo. Arsenal ha bisogno di eberechi eze. Stanno cercando di aggiungere più qualità e profondità nell’ultimo terzo e il 26enne potrebbe essere l’acquisizione ideale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

