Finalmente identificata una molecola che colpisce il tallone d'Achille dei coronavirus | si cercava da tempo

Finalmente, una scoperta rivoluzionaria apre nuove speranze nella lotta ai coronavirus. Un team internazionale ha individuato una molecola chiamata 4B, capace di colpire il punto debole del virus, il macrodominio Mac1, cruciale per la sua replicazione. Dopo anni di ricerche, ora i test preclinici mostrano risultati promettenti. Una svolta che potrebbe cambiare il panorama della terapia antivirale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa innovativa scoperta.

