Pressing dalla Francia per Raspadori E il giocatore…

Il mercato si infiamma e le voci di un pressing francese su Giacomo Raspadori aumentano di ora in ora. Il talento italiano, desideroso di più spazio, potrebbe presto affrontare una nuova avventura all’estero, dove un allenatore italiano pronto a valorizzarlo aspetta con entusiasmo. Tra interessi internazionali e voglia di rivalsa, il futuro di Raspadori si delineerà nei prossimi giorni, lasciando presagire un nuovo capitolo nella sua carriera.

Giacomo Raspadori vorrebbe più spazio in campo, con il mercato estivo che potrebbe aprire ad una sua cessione. Ci sarebbe anche una squadra estera su di lui, con un allenatore italiano pronto a farne il perno centrale Mercato in fermento Il mercato degli allenatori italiani sta esplodendo, sempre più, verso un’esportazione dei nostri tecnici all’estero. . L'articolo Pressing dalla Francia per Raspadori. E il giocatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: raspadori - pressing - francia - giocatore

Inter e Lazio in pressing, Raspadori dice tutta la verità sul suo futuro - L'interesse di Inter e Lazio per Giacomo Raspadori svela la verità sul suo futuro, tra promesse di grandi sfide e ambizioni di rilancio.

La nuova Inter riparte dalla difesa: pressing, marcature e falli al momento giusto; Pressing dalla Francia per Raspadori. E il giocatore….

Marilungo: "Raspadori? Difficile giocare a Napoli con certi giocatori davanti" - MSN - Guido Marilungo, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TvPlay ed ha parlato di un calciatore del Napoli, ovvero Giacomo Raspadori, in questi giorni impegnato con la nazionale italiana ... Lo riporta msn.com

Raspadori in conferenza: "Il palo? Ci ripenserò, ma abbiamo fatto il match che dovevamo! Il rammarico e la rabbia è non averla sbloccata, oggi è mancata lucidità" - MSN - Di seguito in conferenza stampa il giocatore del Napoli Giacomo Raspadori dopo Venezia- Da msn.com