senato usa approva la legge fiscale di trump decisivo il voto di vance

Il Senato degli Stati Uniti ha finalmente approvato il tanto atteso “Big Beautiful Bill”, un provvedimento fiscale e di spesa che riflette le priorità di politica interna di Trump. La svolta decisiva è arrivata grazie al voto del vicepresidente JD Vance, che ha sbloccato un pareggio 50-50, nonostante le opposizioni di alcuni dissidenti repubblicani come Collins, Paul e Tillis. Questa vittoria segna un punto cruciale nel panorama politico americano, aprendo nuove prospettive per l’amministrazione Trump.

Il Senato ha approvato il ‘ Big beautiful bill ‘, il disegno di legge fiscale e di spesa che contiene tutte le priorità di politica interna del presidente Trump. Decisivo il voto del vicepresidente JD Vance per sbloccare il pareggio 50-50 dovuto al voto contrario di alcuni dissidenti repubblicani. I senatori repubblicani che hanno votato ‘no’. I senatori repubblicani Susan Collins del Maine, Rand Paul del Kentucky e Thom Tillis della Carolina del Nord si sono uniti ai democratici e hanno votato no. Cosa prevede la legge di bilancio voluta da Trump. Oltre a prorogare i tagli fiscali varati da Trump nel 2017, la legge include versioni ridotte delle priorità elettorali del presidente, come lo stop alla tassazione sulle mance, mentre revisiona i programmi di sicurezza sociale e prevede nuove spese per il controllo del confine col Messico e le politiche anti immigrazione illegale e il Pentagono. 🔗 Leggi su Lapresse.it