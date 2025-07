Calciomercato Juve segnale chiaro contro il Real Madrid! La scelta su Weah e Mbangula stupisce tutti | cosa filtra sul futuro dei due bianconeri

Il calciomercato della Juventus lancia un segnale forte contro il Real Madrid, decidendo di puntare su Samuel Mbangula e Weah. La loro presenza in panchina contro i Blancos conferma l'intenzione della società di investire nel futuro, lasciando intendere che le voci di mercato non influenzeranno le scelte tecniche. Un segnale chiaro che la Juventus guarda avanti, con una strategia ben definita per consolidarsi tra le grandi d'Europa.

