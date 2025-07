The Hurt Locker | la storia vera dietro il film

Scoprite la straordinaria storia reale dietro il film "The Hurt Locker", un capolavoro che ha rivoluzionato il cinema di guerra e ha consacrato Kathryn Bigelow tra le grandi registe di Hollywood. Uscito nel 2008 e scritto dal giornalista Mark Boal, il film narra con intenso realismo le sfide degli artificieri in Iraq, offrendo uno sguardo crudo e coinvolgente sulla guerra. La vicenda dietro questa pellicola rende ancora più potente la sua narrazione, immergendoci in un mondo di coraggio e tensione.

The Hurt Locker è uno dei titoli più significativi nella filmografia di Kathryn Bigelow, nonché il film che ne ha definitivamente consacrato il talento a livello internazionale. Uscito nel 2008 e scritto dal giornalista e sceneggiatore Mark Boal, il film segna una svolta nella carriera della regista, già nota per aver diretto opere cult come Point Break e Strange Days. Con The Hurt Locker, Bigelow si confronta infatti per la prima volta in modo diretto con il genere bellico, adottando uno stile realistico e asciutto, lontano dalle convenzioni spettacolari tipiche di molti war movie hollywoodiani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Il sergente William James dell'esercito degli Stati Uniti rischia ogni giorno la vita per disinnescare gli ordigni disseminati dalla resistenza irachena.

