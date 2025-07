Immatricolazioni di moto e scooter | +6,26% a giugno 2025

Dopo cinque mesi di declino, il mercato delle due ruote fa un sorprendente balzo in avanti a giugno 2025, con un incremento del 6,26% e oltre 44.000 veicoli immatricolati. Scooter, moto e ciclomotori riconquistano fiducia e entusiasmo tra gli utenti, con gli scooter in testa come protagonisti indiscussi. È il segnale che il settore sta riscoprendo slancio e vitalità , aprendo nuove strade per appassionati e imprenditori.

Torna in positivo il mercato delle due ruote dopo cinque mesi consecutivi di segno meno. Scooter, moto e ciclomotori registrano un +6,26% e 44.221 veicoli messi in strada. La miglior performance rimane quella degli scooter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Immatricolazioni di moto e scooter: +6,26% a giugno 2025

In questa notizia si parla di: scooter - moto - immatricolazioni - giugno

Area B, svolta da ottobre scatola contachilometri anche su moto e scooter.Come funziona e deve utilizzare il Move-In - A Milano, il primo ottobre 2025 segna una svolta importante per i motociclisti: l’introduzione della scatola contachilometri su moto e scooter nell’ambito di Area B.

Pronti e presenti anche per questa edizione 2025 del VATM - Varese Terra di Moto Appuntamento all'ippodromo di Varese sabato 7 e domenica 8 giugno per conoscere le novità della gamma Royal Enfield e scoprire tutti i dettagli sulle nuove promozioni Su Vai su Facebook

Immatricolazioni di moto e scooter: +6,26% a giugno 2025; A maggio luci e ombre: mercato moto e scooter nuovi a -2% rispetto lo scorso anno; Mercato moto e scooter: è lecito parlare di crisi? |.

Immatricolazioni di moto e scooter: +6,26% a giugno 2025 - Torna in positivo il mercato delle due ruote dopo cinque mesi consecutivi di segno meno. gazzetta.it scrive

MERCATO MOTO GIUGNO 2025 tutti i dati e le classifiche TOP E FLOP DEL MESE - MOTOCICLI, ANCMA: MERCATO TORNA IN POSITIVO, GIUGNO CHIUDE A +6,2% TRAINATO DAGLI SCOOTER Il presidente Roman: “Due ruote a motore sono risposta convincente a nuove esigenze di mobilità, patenti moto ... Lo riporta crazywheels.it