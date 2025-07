Che differenza c'è tra zanzara comune e zanzara tigre | dove vivono e come distinguerle

Se ti chiedi come distinguere tra la zanzara comune e quella tigre, sappi che le differenze sono evidenti e importanti. Conoscere le caratteristiche di ciascuna può aiutarti a proteggerti meglio e a prevenire fastidi e malattie. Scopriamo insieme dove vivono, come riconoscerle e perché è fondamentale conoscere queste differenze. Continua a leggere per diventare un esperto in materia!

La zanzara comune e la zanzara tigre sono entrambe abbondantemente diffuse su tutto il territorio italiano, ma sono due insetti molto diversi. La tigre ha evidenti striature bianche sul corpo nero, è attiva anche di giorno, è invasiva e può trasmettere diversi virus e altri patogeni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

