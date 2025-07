Di Canio sta con Calhanoglu | Parole di Lautaro Martinez devastanti!

Paolo Di Canio si scaglia contro Lautaro Martinez, commentando duramente le sue recenti parole su Calhanoglu. L’ex calciatore ha espresso tutta la sua delusione e sdegno, evidenziando come le dichiarazioni dell’attaccante argentino possano minare lo spirito di squadra e la serenità del gruppo. Una provocazione che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, dimostrando quanto siano cruciali le parole in un ambiente così delicato come quello del calcio professionistico.

Paolo Di Canio si è espresso in merito allo scontro Lautaro Martinez-Calhanoglu innescato dalle parole del calciatore argentino sulla volontà del turco di andar via. Di seguito la sua visione. LA CONVINZIONE – Paolo Di Canio si è pronunciato a Sky Sport in maniera molto dura sulle dichiarazioni rilasciate da Lautaro Martinez nei riguardi di Hakan Calhanoglu. Questo il suo commento: «Ho visto una continuità di quanto visto nella finale di Champions League da parte di ogni singolo di questa squadra. Il capitano nerazzurro ha rappresentato il braccio armato della società, come confermato dalle parole successive di Marotta.

