Putin-Macron la telefonata dopo tre anni Lo zar | Guerra è colpa dell’Occidente

Dopo tre anni di silenzio, Putin e Macron si sono finalmente confrontati in una telefonata intensa e colorita, tra accuse e appelli. Lo zar ha puntato il dito contro l'Occidente, definendo la guerra colpa di quest'ultimo, mentre il presidente francese ha chiesto una tregua urgente con Kiev. Un dialogo che riaccende le tensioni internazionali, lasciando intravedere nuovi sviluppi in un conflitto che non mostra segni di placarsi.

Un colloquio telefonico colorato, durante cui Putin ha accusato gli Stati occidentali di aver “ignorato gli interessi della sicurezza russa, creato una testa di ponte anti-russa in Ucraina e tollerato le violazioni dei diritti dei residenti russofoni". Macron ha lanciato un appello allo zar per dichiarare "al piĂą presto una tregua" con Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Putin-Macron, la telefonata dopo tre anni. Lo zar: “Guerra è colpa dell’Occidente”

