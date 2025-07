Berrettini dopo la sconfitta a Wimbledon | Devo riflettere sul mio futuro

Londra, 1 luglio 2025 – Era il 9 luglio del 2021 quando Matteo Berrettini sconfiggeva Hurkacz e conquistava la finale di Wimbledon, nella quale avrebbe affrontato Novak Djokovic. Il match definitivo, giocatosi domenica 11 luglio, vide il serbo trionfare, ma tutto il mondo tennistico si accorse una volta per tutte di Berrettini. Da quel momento in poi, però, la carriera del tennista azzurro ha preso una piega diversa da quanto ci si immaginava, con una serie di infortuni che ne hanno compromesso la crescita e l'hanno tenuto per tanto tempo lontano dal campo. Gli ultimi anni di Berrettini sono stati una continua rincorsa verso ciò che era prima, con poche gioie (come i trionfi al Queen's nel 2021 e nel 2022) alternati a nuovi guai fisici.

Matteo Berrettini, alle prese con un infortunio, rinuncia al Roland Garros 2025 e concentra tutte le sue energie su Wimbledon, sperando di tornare ai livelli migliori.

«Per fare questo sport bisogna stare bene a 360º. Probabilmente questi 360º adesso io non ce li ho, devo capire come recuperarli» Trovate la nostra intervista integrale a Matteo Berrettini dopo la sconfitta al primo turno di #Wimbledon

«Per fare questo sport bisogna stare bene a 360º. Probabilmente questi 360º adesso io non ce li ho, devo capire come recuperarli» La nostra intervista integrale a Matteo Berrettini dopo la sconfitta al primo turno di #Wimbledon Vai su X

