Calciomercato Inter c’è già il nome del sostituto di Calhanoglu | i nerazzurri potrebbero avere in casa una carta importante da giocare

Il calciomercato dell’Inter si scalda: con Calhanoglu in bilico, i nerazzurri puntano su una carta interna per sostituirlo. La dirigenza ha le idee chiare e potrebbe affidarsi a un talento già presente in rosa, pronto a fare il salto di qualità. La partita si gioca anche sul mercato, e l’Inter non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Scopriamo insieme chi potrebbe essere il prossimo protagonista del centrocampo interista.

Calciomercato Inter, ecco chi sostituirà Calhanoglu in caso di partenza del turco: la dirigenza nerazzurra ha le idee chiare. In casa I nter è scoppiato il caso Calhanoglu. Il centrocampista turco, dopo diverse insistenti voci di mercato che non sono mai state direttamente smentite, è stato tirato in ballo dal capitano Lautaro e dal presidente Marotta a seguito dell’eliminazione dal Mondiale per Club per Club. Queste dichiarazioni sono state seguite da un post sui social che ha ulteriormente accresciuto la tensione in una situazione che richiede una risoluzione nei prossimi giorni. Nel frattempo, si iniziano a fare i nomi di possibili sostituti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, c’è già il nome del sostituto di Calhanoglu: i nerazzurri potrebbero avere in casa una carta importante da giocare

Lo sfogo di Calhanoglu: "Il vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito l'Inter" - Lo sfogo di Lautaro Martinez ha acceso le polemiche: un momento di tensione tra compagni, ma Hakan Calhanoglu, vero leader, risponde con fermezza e senza mezzi termini.

