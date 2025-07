Delitto Paganelli L’Investigatore | Loris Bianchi Aveva Un Movente!

Nella procura di Rimini, un pomeriggio intenso ha portato alla luce dettagli sconvolgenti sul delitto Paganelli. Ezio Denti, investigatore forense di fama, ha rivelato nuove accuse, smentite e sospetti che potrebbero rivoluzionare il caso. Tre ore di testimonianza tese e ricche di tensione, in cui ogni parola potrebbe cambiare il destino di questa tragica vicenda. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa intricata indagine.

L’investigatore forense Ezio Denti racconta tre ore di deposizione in procura sul delitto Paganelli: accuse shock, smentite e nuovi sospetti. Scopri tutti i dettagli. Un pomeriggio intenso e carico di tensione in procura a Rimini: per tre lunghe ore Ezio Denti ha raccontato la sua verità sul caso Pierina Paganelli, la donna brutalmente assassinata. Denti, noto investigatore forense ed ex consulente dei fratelli Bianchi e di altri indagati, ha deciso di vuotare il sacco davanti ai magistrati, fornendo la sua ricostruzione dettagliata di quei giorni in cui seguiva le tracce dell’omicidio. Ma cosa ha detto davvero? E perché le sue parole stanno facendo tanto rumore? Secondo Denti, uno dei pilastri dell’accusa – il presunto movente passionale che avrebbe spinto Louis Dassilva a uccidere per gelosia – sarebbe del tutto inconsistente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Delitto Paganelli, L’Investigatore: Loris Bianchi Aveva Un Movente!

In questa notizia si parla di: paganelli - investigatore - delitto - bianchi

Perché l’investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura per l’omicidio di Pierina Paganelli - L'investigatore Ezio Denti, coinvolto nelle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, è stato ascoltato in Questura dopo aver presentato un esposto in Procura.

Manuela Bianchi non si costituirà parte civile nel processo contro Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023. I legali dei familiari della vittima hanno definito “onorevole” questa decisione, che permetterà un processo Vai su Facebook

Caso #pierinapaganelli Vai su X

Perché l'investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura per l'omicidio di Pierina Paganelli; Omicidio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi interrogata per 30 ore: ma Louis Dassilva evita il confronto; Delitto Pierina: riti voodoo, una nuova ‘amicizia’ e la paura dell’investigatore privato.

Perché l’investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura per l’omicidio di Pierina Paganelli - L'investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura dopo aver presentato un esposto in Procura sull'omicidio di Pierina Paganelli ... Secondo fanpage.it

Omicidio Pierina Paganelli: spunta la versione dell’investigatore - Nuovi dettagli legati all'omicidio Pierina Paganelli: le parole dell'invistigatore Ezio Denti sentito in Questura sul delitto della 78enne. Lo riporta msn.com