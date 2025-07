Guerra in Ucraina dopo 3 anni di gelo Macron sente Putin | 2 ore di telefonata Necessario cessate il fuoco e negoziati

Dopo tre anni di silenzio, la recente telefonata tra Macron e Putin segna un importante passo verso la diplomazia. Con oltre due ore di dialogo, i leader hanno affrontato questioni cruciali come l'Ucraina e l'Iran, evidenziando una volontà di riaprire i canali di comunicazione in un momento di grande tensione internazionale. Questa conversazione, definita dal Cremlino “significativa”, potrebbe essere il primo segnale di un possibile, seppur difficile, percorso verso il cessate il fuoco e il dialogo negoziato.

È la prima telefonata negli ultimi tre anni. Il presidente Emmanuel Macron e il leader russo Vladimir Putin hanno avuto oggi un colloquio diretto che il Cremlino ha definito “ significativo “. Al centro della conversazione i temi più cruciali della situazione internazionale: Iran e ovviamente Ucraina. La telefonata tra i due leader, che non avevano contatti dall’inizio dell’invasione russa nel 2022, rappresenta un evidente cambio di registro del presidente francese. Dopo avere definito la Russia “una minaccia per la Francia e per l’Europa”, dopo avere valutato l’ invio di truppe in territorio ucraino e offerto la deterrenza nucleare del suo Paese per proteggere l’Europa da un’ipotetica invasione russa, uno dei leader europei più guerrafondai ha alzato la cornetta del telefono per riattivare i contatti con Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it