Trump lancia il ‘suo’ profumo Victory 45-47 | quasi 250 dollari a boccetta

Donald Trump si distingue ancora una volta, questa volta nel mondo della bellezza con la sua nuova linea di profumi di lusso, Victory. Promossa come l'unica ufficiale, questa collezione esclusiva si rivolge a chi desidera indossare un pezzo della sua eredità , unendo artigianato di alta qualità e un’immagine di prestigio. Con prezzi che raggiungono i 249 dollari a bottiglia, questa iniziativa segna un nuovo capitolo nel suo impero commerciale, lasciando tutti a chiedersi: sarà un successo o solo un'altra mossa strategica?

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha presentato una nuova linea di profumi di lusso, promossa come "l'unica ufficiale" e venduta a cifre elevate: fino a 249 dollari per un flacone da circa 100 millilitri. Sul sito GetTrumpFragrances.com, le fragranze sono descritte come "un tributo all'ereditĂ di Trump, che unisce artigianato di qualitĂ e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

