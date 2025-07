Juventus Women ufficiale | Cafferata lascia il club a titolo definitivo

La Juventus Women annuncia con grande rispetto la separazione da Federica Cafferata, che ha scelto di proseguire la sua carriera alla Lazio. Un addio che segna la fine di un capitolo importante, ma anche l’inizio di nuove sfide per la giovane promessa del calcio femminile italiano. La sua determinazione e talento continueranno a ispirare sia i tifosi bianconeri che quelli biancocelesti.

. Il terzino proseguirà la sua avventura alla Lazio. Federica Cafferata lascia la Juventus Women a titolo definitivo, è ufficiale. La Lazio ha infatti esercitato l'opzione di riscatto al termine del prestito iniziato lo scorso gennaio. IL COMUNICATO – È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo alla Lazio Women della classe 2000: il club biancoceleste ha esercitato, infatti, il diritto di riscatto dopo il prestito pattuito lo scorso gennaio. Cafferata ha vestito la maglia bianconera dell'estate 2023 con 8 presenze in tutte le competizioni e una Supercoppa Italiana conquistata; la stagione appena conclusa l'ha vista protagonista prima in prestito alla Sampdoria e, come già detto, da gennaio in poi a Roma con la maglia della Lazio Women.