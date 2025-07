Roma 27enne ucciso a coltellate sulla Colombo | fermato un ragazzo

Un tragico episodio scuote Roma: un giovane di 27 anni del Bangladesh perde la vita in un drammatico scontro sulla via Cristoforo Colombo. La svolta nelle indagini arriva con l’arresto di un ragazzo marocchino, fermato dai carabinieri per omicidio e rapina aggravata. La comunità si chiede cosa abbia spinto a questa violenza e quali misure siano necessarie per garantire la sicurezza di tutti. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana.

(Adnkronos) – Svolta nel caso del 27enne del Bangladesh ucciso a coltellate in via Cristoforo Colombo a Roma, poco dopo la mezzanotte del 29 giugno. Un marocchino di 27 anni, è stato sottoposto a fermo per il reato di omicidio e di rapina aggravata: a eseguire il provvedimento i carabinieri della Compagnia di Roma Eur, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - 27enne - ucciso - coltellate

Tentato omicidio a Roma,preso un 27enne - Un grave episodio di violenza si è verificato ieri a Roma, nel quartiere Bufalotta. Un giovane è stato aggredito e accoltellato da un altro uomo, che poi ha abbandonato l'arma e si è dileguato in auto.

Il #27giugno 1944, dopo aver celebrato la messa delle ore 6, #DonPietroFranchetti venne ucciso con 16 coltellate all’interno dell’oratorio dedicato alla Madonna di Lourdes a San Rocco di Tretto (#VI), da alcuni fascisti della IV compagnia d’assalto del battagli Vai su X

Dopodomani l’udienza in Corte d’appello per l’ex barman di 32 anni, condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la compagna Chiara Tramontano, incinta di sette mesi Vai su Facebook

Omicidio Roma, 27enne accoltellato a morte sulla Colombo: fermato un ragazzo; Roma: 27enne accoltellato e ucciso dopo una lite in via Cristoforo Colombo. Caccia a un uomo fuggito dal parco; Ucciso per rapina in un parco sulla Cristoforo Colombo a Roma, fermato un 27 marocchino.

Roma, 27enne ucciso a coltellate sulla Colombo: fermato un ragazzo - Svolta nel caso del 27enne del Bangladesh ucciso a coltellate in via Cristoforo Colombo a Roma, poco dopo la mezzanotte del 29 giugno. Scrive adnkronos.com

Ucciso a coltellate durante un'aggressione: fermato un 27enne. Gli amici della vittima: «Gli aveva chiesto una sigaretta, poi il portafoglio» - Jaafar Mhammedi Alomi, un marocchino di 27 anni, è stato sottoposto a fermo per il reato di omicidio e di rapina aggravata. Segnala leggo.it