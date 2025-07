L'ipocrisia di chi applaude Mattarella sulle carceri mentre rivendica di mandare più gente in galera

È un paradosso che chi si lancia in applausi mentre invoca riforme per le carceri, allo stesso tempo sostiene politiche dure e restrittive contro i detenuti. Questa ipocrisia rivela un populismo che sfrutta il momento per ottenere consensi, senza affrontare davvero le cause profonde del sistema penale italiano. La questione è complessa e richiede una riflessione sincera: finché non si farà chiarezza, il rischio è di alimentare solo apparenza e divisioni. Continua a leggere.

Mattarella alza la voce sulle condizioni indegne delle carceri italiane, sul sovraffollamento, sui suicidi dei detenuti. E ad applaudirlo ci sono tutti, non solo chi non ha fatto nulla quando avrebbe potuto, ma finanche chi del "buttare via la chiave" e del "no a indulto e amnistia" ne ha fatto una bandiera politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

