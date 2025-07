Balotelli contro Vieira | Voleva passare per il salvatore ma la verità è che gli sto sui cogl

In un episodio che scuote il mondo del calcio, Balotelli si scaglia contro Vieira e la dirigenza del Genoa, rivelando tensioni mai emerse prima. La verità dietro le quinte ora esplode, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa c'è davvero dietro queste accuse? La questione si fa sempre più complessa e coinvolgente, lasciandoci desiderosi di conoscere ogni dettaglio.

L'ormai ex attaccante del Genoa, svincolatosi tra ieri e oggi, spara contro il tecnico rossoblù e la società : "Non hanno avuto le palle di dire niente, spero non si facciano mai più sentire in vita loro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Balotelli contro Vieira: "Voleva passare per il salvatore, ma la verità è che gli sto sui cogl..."

Balotelli spiega cos’è successo con Vieira: “Il Genoa non ha avuto le pa**e e mi sono ritrovato fuori” - Mario Balotelli svela i retroscena della sua esperienza al Genoa, dove, tra tensioni e incomprensioni, si è trovato a dover affrontare un percorso difficile durante la gestione di Vieira.

Balotelli non ci sta, il durissimo sfogo contro il Genoa e Vieira: “Società senza coraggio. Su di me bugie e antipatie” - Le accuse sono di una società priva di coraggio e di un allenatore che ragionava solo per antipatie senza considerare l'aspetto tecnico. Segnala sport.virgilio.it

Balotelli attacca Vieira: «La verità è che gli stavo sui cogl… Aveva paura che facessi gol» - Balotelli rompe il silenzio dopo l’addio al Genoa: accusa Vieira di antipatia e la società di non aver preso posizione. Secondo ilnapolista.it