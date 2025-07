Caro Napoli è stato bello | affare in uscita ufficiale | 40 milioni in saccoccia per ADL

Caro Napoli, è stato un autentico trionfo: ora il calciomercato si fa infuocato e anche in uscita. Con un affare ufficiale da 40 milioni in tasca, Aurelio De Laurentiis si prepara a rafforzare ulteriormente la sua squadra, mentre i tifosi sognano nuovi successi. Il club ha già dimostrato grande intraprendenza, e le prossime mosse promettono di tenere tutti con il fiato sospeso. La stagione è appena iniziata e le sorprese sono dietro l’angolo.

