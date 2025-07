Real Madrid Juve LIVE | bianconeri arrivati all’Hard Rock Stadium le formazioni ufficiali del match

Si accendono i riflettori sull’Hard Rock Stadium di Miami Garden, dove Juventus e Real Madrid si sfidano in un lungo atteso ottavo di finale del Mondiale per Club. La tensione è alle stelle: entrambe le squadre sono pronte a mettere in campo tutta la loro determinazione per conquistare il passaggio ai quarti. Un match che promette emozioni, sorprese e tanti spunti da seguire minuto per minuto. Restate con noi per scoprire tutto sul grande showdown!

di Marco Baridon Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Juve e Real Madrid si sfidano in un match da dentro o fuori. Clima da grande evento all’ H ard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane andrà in scena l’ottavo di finale al Mondiale per Club. La competizione ha già riservato alcune sorprese con i bianconeri che vogliono rifarsi dopo la sconfitta contro il Manchester City. segue LIVE il match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 21 Migliore in campo Juve – A fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve LIVE: bianconeri arrivati all’Hard Rock Stadium, le formazioni ufficiali del match

? NEXT MATCH: Juventus ? 21:00 CEST / 02:00 WIB Hard Rock Stadium #RealMadrid | #FIFACWC Vai su X

Igor #Tudor ha parlato alla vigilia dell'ottavo di finale del Mondiale per Club tra #Juventus e #RealMadrid. L'obiettivo è quello di dimenticare la brutta sconfitta contro il City e centrare l'obbiettivo quarti di finale. Vai su Facebook

